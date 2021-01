Gewapende overvallers supermarkt doen zich voor als prijscontroleurs

Bij een gewapende overval op een supermarkt gistermiddag te Powaka, hebben vier rovers zich voorgedaan als ambtenaren die de prijzen in de winkel kwamen controleren. Al snel bleek dat twee van hen gewapend waren met vuistvuurwapens en één met een mes en dat ze niet kwamen om te controleren.

De mannen, waarvan eentje gekleed was in langblauw en een ander in een militair camouflagepak, overvielen de aanwezige 35-jarige Chinese winkelierster en haar 20-jarige zoon. Ze werden beiden gekneveld waarna de mannen toe sloegen.

Ze namen diverse spullen mee waaronder flessen Black Label, belkaarten en mobiele telefoons. Ook een geldbedrag uit de kassa werd meegnomen alsook 10.000 Surinaamse dollars (SRD) uit een doos.

De politie van het station Paranam kreeg de melding omstreeks 15.00u en ging naar de supermarkt aan de Siparipaboparaweg. Daar begrepen ze dat de daders na de roof in onbekende richting vetrokken in een wit gelakte Toyota Ipsum. Aan hun opsporing wordt gewerkt door het Korps Politie Suriname.