Gestolen auto van BBGO lid terug gevonden

Deze auto van het merk Toyota, is zojuist door de politie surveillance midden aangetroffen in een zijstraat van de Vredeslustweg in Suriname. De auto was maandag 4 januari, vermoedelijk ergens tussen 03.30u en 06.30u, gestolen op een adres aan de Nieuw Weergevondenweg.

Het voertuig behoort aan een lid van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO). De BBGO plaatste gisteren een bericht hierover op Facebook, waarin zij het publiek vroeg om uit te kijken naar het voertuig en dit te melden bij de Surinaamse politie.

De Toyota Porte zal snel weer bij de rechtmatige eigenaar zijn. Er is nog niemand aangehouden. De politie heeft de autodiefstal in onderzoek.