‘Door 10-jarige doodgestoken man (33) heeft jongetje niet afgetuigd’

De familie van de 33-jarige Anthony, die onlangs door een 10-jarige jongen werd doodgestoken, is niet te spreken over het officiële persbericht van het Korps Politie Suriname (KPS) over deze zaak. Volgens KPS zou de minderjarige jongen vóór de steekpartij door de volwassen man zijn vastgegrepen en flink zijn afgetuigd. Maar dat klopt niet zeggen familieleden tegen de Surinaamse nieuwssite Suriname Herald.

Volgens een nicht was het juist de 10-jarige jongen die de 33-jarige Anthony lastig viel. Het slachtoffer, dat slecht ter been was en moeite had met praten, was altijd rustig en viel niemand lastig. Het jongetje daarentegen had eerder de vader van Anthony, die zijn stiefvader is, bedreigd met een houwer.

De vader die een relatie heeft met de moeder van de 10-jarige, zegt tegen SR Herald dat de 10-jarige in de kamer van zijn moeder wilde gaan, omdat hij wist dat zij geld daar had. Ze had de sleutel bij vertrek aan Anthony gegeven.

De 10-jarige had een mes onder het bankstel bewaard. Toen zijn stiefbroer Anthony voorbij kwam is hij op zijn rug gesprongen en gaf hem gelijk een messteek in de borst, zegt de vader tegen de nieuwssite.