Actieve COVID-19 gevallen Suriname boven 500, Nederland begint met vaccinatie

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur weer 93 nieuwe corona gevallen geregistreerd, na in totaal 442 keer testen. Ook is er 1 persoon overleden. Dat blijkt dinsdagavond 5 januari uit de update van de besmettingscijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Het totaal aantal actieve gevallen is hierdoor boven de 500 gestegen en bedraagt 514.

Landelijk bedraagt de Intensive Care-capaciteit 40 bedden, waarvan momenteel 10 bezet zijn. Verder liggen er totaal 77 personen op de verpleegafdelingen van diverse ziekenhuizen. De Surinaamse regering werkt eraan om deze week nog de bed- en isolatiecapaciteit op respectievelijk de verpleegafdelingen van ziekenhuizen en Residence Inn uit te breiden.

Ondertussen wordt woensdagochtend 6 januari in Nederland begonnen met de grootste vaccinatiecampagne in de Nederlandse geschiedenis. De eerste flesjes met het coronavaccin van Pfizer zijn dinsdagavond aangekomen in Veghel, waar een 39-jarige medewerkster van een verpleeghuis in Boxtel de eerste inenting krijgt.