Vrouw (19) die pillen innam deelde eerder Facebook bericht over zelfdoding

De 19-jarige Reveena (foto), die zondagavond in Suriname een eind aan haar leven maakte door pillen in te nemen, had haar daad min of meer aangekondigd op Facebook. Dat blijkt uit een posting die ze op oudjaarsdag deelde op haar Facebook pagina.

De jonge vrouw deelde onderstaand plaatje van iemand die zich opgehangen zou hebben, met daarbij de tekst ‘One day I will go and never come back!‘. Drie dagen later nam ze diverse pillen in waaraan ze in het ziekenhuis kwam te overlijden.

De vraag die velen stellen is dan ook of familie en/of kennissen op Facebook niet door hadden met welke gedachten de jonge vrouw liep. Om suïcide tegen te gaan is het van cruciaal belang om met elkaar alert te blijven en het gesprek over gevoelens aan te gaan. Erover praten leidt veelal juist tot minder zelfmoordgedachten.

Volgens de Surinaamse politie zou Reveena heel erg worstelen met de ziekte van haar vader. Dat blijkt ook uit andere postings die ze maakte op haar Facebook pagina.

Praten over zelfdoding? Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)

Dit is de posting met afbeelding en tekst die ze een paar dagen eerder deelde.