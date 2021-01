VIDEO: Man schiet met pistool bij supermarkt in Amsterdamse Poort

Vanmorgen is een bizar filmpje opgedoken van een man die met een pistool schiet bij een supermarkt in de Amsterdamse Poort. Het zou gaan om een filmpje dat gistermiddag is gemaakt waarbij met een gaspistool geschoten wordt tussen winkelend publiek.

Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, omdat de schutter geen echt vuurwapen gebruikte. ‘Wij noemen dat een gas/alarmwapen’, zo verklaart een woordvoerder tegen de Amsterdamse zender AT5.

Het gebeuren heeft wel veel mensen laten schrikken. In het filmpje dat hieronder staat, is te zien dat de schutter het gemunt heeft op een persoon die vervolgens een winkel binnen vlucht. De man schiet een aantal keer en het winkelend publiek rent verschrikt weg.

De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden in de zaak en roep getuigen op zich te melden.