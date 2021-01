Sluiting en invordering vergunning Hotel Stardust Riverclub na massale gevechten

De bestuursdienst van Paramaribo-Noordoost heeft in de afgelopen dagen diverse controles uitgevoerd bij ondernemers op de naleving van de door de overheid vastgestelde maatregelen. Tijdens deze controlewerkzaamheden is hard opgetreden tegen overtreders van deze maatregelen.

Zo is in opdracht van districtscommissaris (dc) Ricardo Bhola van Paramaribo-Noordoost in het ressort Blauwgrond overgegaan tot sluiting van Hotel Stardust (Riverclub). Ook de vergunningen van dit hotel werden ingevorderd. De redenen voor de sluiting waren het overtreden van de lockdown van 19.00 uur, het niet naleven van de gezondheidsmaatregelen en ‘onfatsoenlijk menselijk gedrag’.

Vorige week dinsdag werd bij de bar van het hotel een Guyanese jongeman doodgestoken na massale gevechten tussen groepen Guyanese vissers. Dit gebeurde tijdens de lockdown waarbij een grote groep mensen op de locatie aanwezig was: