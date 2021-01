Sergio Akiemboto weg bij Nationale Democratische Partij (NDP)

Sergio Akiemboto gaat weg bij de Nationale Democratische Partij (NDP). De partij heeft een brief van hem hierover ontvangen, verneemt de redactie van Waterkant.Net van enkele partijgenoten van Akiemboto.

Het zou allemaal te maken hebben met een stukje onvrede in de partij van de Surinaamse ex-president Desi Bouterse. Velen binnen de partij zijn niet te spreken over het feit dat de in het vooruitzicht gestelde evaluatie van de verkiezingen en van de partij, nog niet heeft plaats gevonden.

Van insiders verneemt de redactie van Waterkant.Net verder dat mensen die nog een beetje waardigheid willen behouden, de partij dreigen te verlaten.

Een van die mensen is dus Akiemboto, die tijdens de verkiezingen van 2020 verkiesbaar was voor de NDP in Brokopondo en werd gekozen tot lid van De Nationale Assemblée in Suriname.

Akiemboto geeft in de brief aan dat hij uit de politiek stapt en zich niet zal aansluiten bij een andere partij. Hier de brief in PDF formaat.