50 nieuwe COVID-19 gevallen, momenteel 407 actieve cases

In Suriname zijn er de afgelopen 24 uur weer 50 nieuwe COVID-19 besmettingen bijgekomen, na in totaal 150 keer testen. Dat blijkt zondag 3 januari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het afgelopen etmaal zijn er ook mensen genezen en wel 42 Het aantal actieve besmettingen is daardoor op dit moment gestegen naar 407. Het aantal personen dat opgenomen is in de Surinaamse ziekenhuizen bedraagt 77. Dat is 1 meer dan gisteren.

De meeste nieuwe besmettingen zijn nog steeds in Paramaribo (37) en Wanica (14). De komende dagen worden cruciaal als het gaat om nieuwe besmettingen. Dan wordt het effect van de afgelopen feestdagen, waaronder kerst en oud op nieuw, namelijk goed zichtbaar.