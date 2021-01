19-jarige vrouw dood na innemen verschillende pillen

Een jonge vrouw die zondagavond naar de Spoedeisende Hulp werd gebracht, nadat ze verschillende pillen had ingenomen, is later die avond overleden. Het gaat om de 19-jarige Rewina J., wonende aan de Okrodam in Suriname.

De vrouw zou tot deze wanhoopsdaad zijn gekomen vanwege ziekte van haar vader. De man zou een tijd terug een zware herseninfarct hebben gekregen en werd maar niet beter.

Ze werd in de vooravond naar het ziekenhuis gebracht waar de dienstdoende arts constateerde dat zij verschillende soorten medicijnen zou hebben ingenomen. Een paar uren daarna kwam zij te overlijden.

Enkele Surinaamse sites berichtten gisteren ten onrechte dat er aan de Okrodam een 3-jarige kind zou zijn overleden na het innemen van een verdelgingsmiddel. Volgens de Surinaamse politie is hier geen sprake van en gaat het om fake news: