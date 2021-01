Xavi Dors (13) krijgt heldenspeldje en dank van minister Grapperhaus

De 13-jarige Xavi Dors bedacht het project Voetballen voor veiligheid, een voetbaltoernooi voor leeftijdsgenoten om plezier te hebben en hun talenten te laten zien. Hij wil daarmee geweld in de Amsterdamse wijk Zuidoost tegengaan.

“Het gaat er de laatste tijd in het nieuws alleen maar over hoe onveilig het is in Zuidoost. Ik vind dat er hier veel talent is. Daar mag het ook best meer over gaan” zei de 13-jarige tegen zuidoostenmeer.nl.

Zijn initiatief werd opgemerkt door de Nederlandse minister van Veiligheid Ferd Grapperhaus, die hem een speciaal video bericht stuurde. In de video bedankt de minister hem voor al zijn goede werk. “Xavi, alle lof voor de manier waarop jij je inzet voor veiligheid, leefbaarheid en gelijkheid in de buurt” aldus de minister.

Dat was nog niet alles. Van de gemeente Amsterdam kreeg Xavi ook nog een heldenspeldje.

Xavi kwam op het idee voor de toernooien doordat er veel geweld is in zijn buurt. Afgelopen zomer waren er in korte tijd vier steekpartijen. Soms zijn daar jongeren of kinderen bij betrokken.

Xavi vindt dat heel erg en begon daarom samen met zijn vader de stichting ‘Voetballen voor veiligheid’. Met die stichting regelen ze voetbaltoernooien voor alle kinderen in Amsterdam-Zuidoost meldt ook het Jeugdjournaal.