Vuurwerkseizoen 2020/2021 eindigt met 6 slachtoffers

Het aantal vuurwerkslachtoffers voor het seizoen 2020/2021 is vastgesteld op 6. Het aantal slachtoffers is in vergelijking met het seizoen 2019/2020 afgenomen. Toen raakten in totaal 10 personen gewond. Het vuurwerkseizoen 2020/2021 in Suriname is met een dag ingekort vanwege de COVID-19-situatie.

Alle 6 slachtoffers zijn geregistreerd bij de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het Mungra Medisch Centrum te Nickerie is niet geconfronteerd met vuurwerkslachtoffers. Alle 6 slachtoffers zijn manspersonen, het jongste is 2 jaar en het oudste 29 jaar. De helft van ze is jonger dan 13 jaar. Alle 6 slachtoffers werden door vuurwerk in het gelaat en/of oog getroffen, bij één bleek opname noodzakelijk.

Het Korps Brandweer Suriname (KBS) meldt dat het opmerkelijk is dat de aard van de letsels de afgelopen 4 seizoenen ‘minder ernstig’ zijn in vergelijking met daarvoor, waarbij niet zelden operatief /chirurgisch moest worden ingegrepen. Met name diverse knalvuurwerksoorten hebben voor deze zware letsels gezorgd. Het KBS heeft de afgelopen jaren na analyse van diverse knalvuurwerksoorten een ontmoedigingsbeleid tegen dit soort vuurwerk gevoerd. Hierdoor zijn enkele soorten op de lijst van illegaalvuurwerk komen te staan.

Het KBS gaat onverkort door met het steeds in balans brengen van vuurwerktraditie en veiligheid. “Wij kunnen dit echter niet alleen, uw bijdrage en verantwoordelijkheid als gemeenschap zijn van eminent belang in deze”.