Dronken man rijdt 2 EBS stroompalen omver tijdens lockdown

Dit is over van de Toyota premio van een bestuurder, die zaterdagavond met vrij hoge snelheid en onder invloed van alcohol, twee stroompalen van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) in Nickerie omver reed.

De man reed tijdens de lockdown rond 22.00u met hoge snelheid over de Van Idsingaweg richting Zeedijk. Ter hoogte van rijstbedrijf Chander verloor hij de controle over het stuur en reed twee palen omver. Zijn voertuig kwam daarna tegen een schutting tot stilstand.

De bestuurder kwam met de schrik vrij. Zijn auto is bij het eenzijdig ongeval flink beschadigd en een deel van Zeedijk kwam zonder stroom te zitten. De politie van Waldeck heeft de zaak in onderzoek.