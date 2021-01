66 nieuwe COVID-19 gevallen na 188 keer testen, verwachtingen somber

De COVID-19 cijfers van het aantal besmette mensen in Suriname vertonen op dit moment een zekere mate van stabiliteit. Er is daarbij echter geen sprake van een daling. Dat blijkt ook uit de update op zaterdagavond: de afgelopen 24 uur hebben we te maken met 66 nieuwe gevallen die geregistreerd zijn na 188 keer testen.

Hoewel de cijfers stabiel zijn waarschuwde minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zaterdagmiddag dat de verwachtingen voor de komende week somber zijn. “We komen uit een feestweek van Kerst en Oud op Nieuw en ondanks ons advies waren er toch wat feesten. De verwachting is dat meerdere mensen de komende tijd ziek kunnen worden” aldus de minister.

Er wordt ook hierop geanticipeerd want de capaciteit op de verpleegafdelingen wordt vergoot van 103 naar 168 bedden. Ook wordt de isolatie capaciteit uitgebreid met Residence Inn als extra locatie. Daardoor komen maximaal 150 plekken beschikbaar.