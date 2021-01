66-jarige man van Guyanese afkomst is eerste Surinaamse verkeersdode van 2021

De man die gisteren bij een eenzijdig verkeersongeval om het leven kwam aan de Ringweg-Noord in Suriname, is de in Guyana geboren 66-jarige Poran Ajodhia. Bij het beschrijven van een bocht kwam hij met zijn auto terecht in de boomskreek.

Het slachtoffer wilde zaterdagmiddag 2 januari vanuit de Ringweg Noord, de Nieuwe Charlesburgweg inslaan toen het mis ging. Een ooggetuige meldt aan de Surinaamse krant De Ware Tijd dat de bestuurder veel moeite had met het beschrijven van de rechtse bocht.

Met zijn Toyota Prado kwam de man langs de kreek. Hij probeerde nog te corrigeren, maar het voertuig kantelde en belandde in de Boomskreek aldus dWT.

De auto kwam op z’n kop terecht in de kreek. De ooggetuige sprong de kreek in en wist de man met de hulp van omstanders uit de auto te krijgen, maar het was te laat. De bestuurder had het leven reeds gelaten.

Poran Ajodhia is de eerste verkeersdode van het nieuwe jaar 2021 in Suriname.