10-jarige steekt zwakbegaafde man (33) die hem aftuigde dood

De 33-jarige man, die op woensdag 30 december jongstleden door een 10-jarig jongetje werd doodgestoken aan de Dipakweg, was zwakbegaafd. Hij had het jongetje net voor de steekpartij vastgegrepen en flink afgetuigd. Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist bekend gemaakt.

Onderzoek wees uit dat de 10-jarige A.A. vaak genoeg woordenwisselingen kreeg met het slachtoffer Anthony Tosoe. Toen de minderjarige jongen op de bewuste dag voorbij de woning van het latere slachtoffer liep, werd hij door Anthony vastgegrepen en flink afgetuigd.

Kort daarna liep de jeugdige de woning van de zwakbegaafde man binnen terwijl de man zich in de woonkamer bevond. In de keuken pakte de 10-jarige een scherp voorwerp en liep vervolgens naar de woonkamer waar hij Anthony in zijn linkerborst stak. Het slachtoffer overleed ter plekke.

De politie van het bureau Nieuwe Grond en de afdeling Kapitale Delicten speelden op die middag in op een melding van het Command Center. Het betrof een melding van een steekpartij met dodelijk afloop. Bij aankomst van de politie werd een man die geen levensteken meer vertoonde aangetroffen.

Een ingeschakelde arts stelde de dood van Anthony vast. Het ontzielde lichaam werd na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen. Het scherp voorwerp werd door de politie aangetroffen en in beslag genomen.

De minderjarige is hangende het onderzoek in verzekering gesteld en ondergebracht in het jeugdcellenhuis van Opa Doelie meldt de politie.