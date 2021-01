Overleden automobilist (24) kwam op rechterhelft van de weg terecht

Dit is Bhodjpalsing Sodish Sheombarsing, de 24-jarige automobilist die op oudjaarsdag bij een eenzijdig ongeval op de Esperanceweg in Suriname om het leven kwam. De jongeman kwam die avond, door nog onbekende reden, op de rechterhelft van de weg terecht en ramde een voertuig dat aan die kant stilstond langs de weg.

Hij reed over de Esperanceweg komende vanuit de Mohamed Rashied Pierkhanweg en gaande richting de Welgedacht C weg, toen het rond 20.15u mis ging. De bestuurder sloeg na de aanrijding over de kop met zijn pick-up en kwam vast te zitten onder het voertuig. Hij werd door omstanders bevrijd, maar was voor de komst van de ambulance reeds overleden.

De klap was zo hard dat het stilstaand voertuig aan de linkerzijde in een inrit van de weg terecht kwam, zoals hieronder te zien. Beide voertuigen zijn in belang van het onderzoek in beslag genomen door de Surinaamse politie.

Het ontzielde lichaam van Sodish Sheombarsing is voor obductie in beslag genomen.