‘Jongeman stak appartementencomplex in brand na mishandeling door schoonvader’

De brand die afgelopen woensdag woedde bij een deel van een appartementencomplex aan de Hendrik Miskinstraat te Leonsberg, is aangestoken door een jongeman die ook in een van de appartementen woonachtig was. Hij zou de brand hebben gesticht, kort nadat hij werd mishandeld door zijn schoonvader.

Dat vertelt een van de benadeelden, wiens kamer en inboedel ook door de brand werd verwoest, aan de redactie van Waterkant.Net. Volgens deze persoon is de brandstichter, ene Wicky, weggerend na de brand tegen 23.00u te hebben gesticht.

Hij werd achterna gezeten door een van de bewoners en werd daarbij aangehouden en overgedragen aan de Surinaamse politie. Enkele kamers zijn in de fik gedaan waarbij 13 personen dakloos zijn geworden. Het appartement complex wordt grotendeels bewoond door in Suriname woonachtige Guyanezen.

Bij de brand ging een deel van het complex verloren. De rest is door kordaat optreden van het Korps Brandweer Suriname in tact gebleven.