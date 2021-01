Jonge vrouw (21) op klaarlichte dag door mannen ontvoerd en verkracht

Een jonge vrouw in Suriname is deze week op klaarlichte dag het slachtoffer geworden van een brute ontvoering en verkrachting door meerdere mannen. De 21-jarige D.A. verklaarde dat ze te voet was en rond 11.00u werd aangereden door een rood gelakt voertuig, waarin volgens haar meer dan vier mannen zaten.

Het slachtoffer moest onder bedreiging van een vuistvuurwapen een vloeibaar middel innemen, waarna ze haar bewustzijn verloor. Wat er daarna met haar gebeurde merkte ze pas, toen ze na een tijdje op de kruising van de Wicherstraat en de Hofstede Crullaan werd gedumpt door de mannen.

Ze voelde pijn in haar onderbuik en werd door ingrijpen van omstanders, per ontboden ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische hulp. Na onderzoek kwam naar voren dat de Surinaamse vrouw door de mannen moet zijn verkracht.

De politie van Centrum heeft de zaak in verder onderzoek.