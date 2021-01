Hasselbaink terug als trainer bij Engelse Burton Albion FC

Oud-voetballer Jimmy Floyd Hasselbaink keert terug als trainer bij Burton Albion FC in Engeland. De 48-jarige in Suriname geboren Hasselbaink gaat voor de tweede keer aan de slag bij de club uit Burton upon Trent.

In het seizoen 2014/2015 was hij er ook al trainer en promoveerde hij met Burton vanuit de League Two, de vierde klasse. Hasselbaink moet de hekkensluiter van de League One, het derde niveau in Engeland, behoeden voor degradatie.

Als voetballer kwam Hasselbaink in Nederland als spits uit voor Telstar en AZ en natuurlijk het Nederlands elftal. Daarna droeg hij onder meer het shirt van Leeds United, Atlético Madrid en Chelsea.

In 2013 begon hij zijn trainerscarrière bij FC Antwerp en stond daarna aan het roer bij Burton, Queens Park Rangers en Northampton Town.