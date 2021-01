VIDEO: Eerste verkeersdode in het nieuwe jaar

Zojuist is de eerste verkeersdode in Suriname voor het jaar 2021 genoteerd. Het betreft een man die rond 18.00u betrokken was bij een verkeersongeval op de hoek van de Ringweg-Noord en de Charlesburgweg.

Zoals in de foto en het filmpje hieronder te zien is, gaat het om een auto die over de kop is geslagen en in een trens terecht is gekomen. De man is uit de auto gehaald en ligt op de berm. Hij vertoont geen teken van leven.

Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn momenteel ter plekke bezig met het onderzoek naar de toedracht van dit vreselijk ongeval.