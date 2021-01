Medische Zending zet verontrustende COVID-19 situatie goudvelden op agenda bij gezagdragers

In het kader van recente COVID-19 gevallen in de goudvelden in het district Brokopondo heeft de Medische Zending Primary Health Care Suriname (MZ) gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van het traditioneel gezag. Het gaat om de voorzitters van de Kapiteinsvereniging Brokopondo en Stichting bureau Vereniging Saamaka Gezagdragers.

De bedoeling van deze bespreking, die afgelopen weekend werd gehouden, was om elkaar van informatie te voorzien over de nieuwe COVID-19 trend en om met elkaar te overleggen hoe het best de gebieden te beschermen tegen toename van COVID-19. De zoombespreking werd bijgewoond door drs. Hedwig Goede, de waarnemend Directeur van BOG, drs. Radjesh Ori, en Renate Simson, bureau manager van KAMPOS.

Tijdens dit gesprek is de COVID-19 situatie zowel nationaal als in het binnenland besproken, de mogelijkheid van de aanwezigheid van een COVID-19 variant is belicht en zijn mogelijke quarantaine plekken geïdentificeerd. Ook is er ingegaan op onduidelijkheden van het gezag zoals de verplichte overheids- isolatie.

Het traditioneel gezag zal met de Districtscommissarissen de opzet van quarantaine en isolatie- facititeiten bespreken. Bij het onderdeel Risk Communication and Community engagement van MZ waren er keypersons uit de gemeenschap van onder andere Boven Suriname getraind om in hun dorpen COVID- 19 voorlichting te geven. Ook vanuit het gezamenlijk initiatief van de ministeries van Volksgezondheid en van Regionale Ontwikkeling & Sport waren er keypersons uit de inheemse dorpen in Para getraind door drs. Hedwig Goede.

De vertegenwoordigers van de gezagdragers hebben gevraagd deze training voor te zetten in de dorpen van Brokopondo en het Boven Suriname gebied. Zij zijn daarnaast blij met de gevoerde gesprekken en geven aan hun volle ondersteuning te bieden. De zoommeetings zijn een initiatief van MZ, VIDS en KAMPOS.