Corona update: 1 dode en 67 nieuwe besmettingen op nieuwjaarsdag

Op de eerste dag van het nieuwe jaar 2021 is er weer een coronadode in Suriname genoteerd. Het aantal overleden personen is hierdoor gestegen naar 123. Het aantal nieuwe besmetting in de afgelopen 24 uur bedraagt 67.

Dat blijkt op nieuwjaarsdag, vrijdag 1 januari 2021, uit de update van de cijfers op de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse regering. Het afgelopen etmaal is 245 getest. Het totaal aantal besmette personen op dit moment bedraagt 403.

Opvallend is dat het aantal ziekenhuis opnamen weer is gestegen. Op oudjaarsdag waren er 32 personen in het ziekenhuis en volgens onderstaande cijfers op nieuwjaarsdag 67. Het aantal personen op de IC is ook toegenomen met 2.

Zaterdag 2 januari zal weer een persconferentie worden gehouden over de COVID-19 situatie in Suriname, waarbij deze cijfers zeker ter sprake zullen komen.