44-jarige Ricky tijdens vechtpartij doodgestoken

De man die gisteravond om het leven kwam op de hoek van de Romestraat is de 44-jarige Ricky Ong-Aban (foto). Hij liet het leven na een vechtpartij met M.K. Beide mannen liepen hierbij verwondingen op.

Op oudejaarsavond kwamen de twee elkaar tegen en kregen een woordenwisseling over een eerdere kwestie. Deze woordenwisseling mondde uit in een vechtpartij. Ong-Aban liep daarbij verschillende verschillende kap en steekwonden op en zakte neer op de berm (foto).

Een vriend van het slachtoffer liep eveneens verwondingen op en werd door ambulancepersoneel behandeld. De verdachte melde zich even later ook met verwondingen aan bij de Spoedeisende Hulp. Hij is na behandeling aangehouden en in verzekering gesteld. Het lichaam van de overleden man is in beslag genomen.

Een houwer die in de directe omgeving van het ontzielde lichaam werd aangetroffen werd ook in beslag genomen.