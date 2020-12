Man zwaargewond na val uit bak van pick-up

Deze man is woensdagmiddag zwaar gewond geraakt in Suriname, nadat hij uit een bak van een pick-up viel. Het ongeval gebeurde in de vooravond aan de Fredericiweg te Nickerie. Het slachtoffer stond in de bak toen de chauffeur een manoeuvre maakte. Hij viel hierdoor uit de bak en kwam met een smak op de weg terecht.

Na dit voorval gaf de bestuurder gas en ging ervandoor. Het vermoeden bestaat dat hij het voertuig onder invloed van alcohol bestuurde. De gevallen man was niet aanspreekbaar en werd per ambulance vervoerd naar het Mungra Medisch Centrum. Hij is daar in kritieke toestand op de IC opgenomen.

Volgen bronnen in Nickerie is de doorgereden bestuurder later aangehouden door de Surinaamse politie.