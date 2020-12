Eerste Suriname International Art Fair vandaag ten einde

De eerste Suriname International Art Fair (SIAF) wordt op donderdag 31 december beëindigd na een periode van acht weken. Tijdens het online evenement konden kunststukken van Surinaamse en buitenlandse kunstenaars gekocht worden via de website www.siaf.sr. SIAF is een initiatief van de Stichting Nationale Kunstbeurs en is ontwikkeld toen de Stichting dit jaar het gebruikelijk evenement vanwege COVID-19 niet kon organiseren.

De Stichting heeft een versnelde start moeten maken met de lang gekoesterde droom: het bouwen van een website waarop de Nationale Kunstbeurs anytime, anywhere bezocht kan worden. En met name het stukje anywhere is waar het om draaide: Nu, kunnen onze kunstenaars internationaal neergezet worden en hun kunst kan op deze manier makkelijker de wereld over gaan. Daarnaast kan de Stichting meer verdieping geven aan kunst door bijvoorbeeld video’s te ontwikkelen.

Ondanks het enthousiasme en positieve feedback over de website, heeft de Stichting de bruisende energie van een fysieke kunstbeurs gemist; ook vaste bezoekers, sponsoren en kunstenaars hebben dit aangegeven. Daarnaast zijn ook de verkopen minder geweest dan voorheen. Dit zal uiteraard ook te maken hebben met de economische ontwikkelingen in Suriname en de situatie i.v.m. COVID-19.

“Maar we zien dit nieuw initiatief als een kans!”, geeft Michel Brahim, voorzitter van het bestuur, aan. “Naast internationale toegankelijkheid, geeft de website de mogelijkheid meerdere events gedurende het jaar te houden. Er zal dan ook vaker nieuwe content zijn en we werken aan meerdere expo’s, kunstcompetities en workshops. Alles zal via de media en onze social mediakanalen gecommuniceerd worden. We beëindigen zowel de eerste SIAF als 2020 met hetzelfde gevoel: dankbaar en hoopvol voor 2021!”

Tot en met 31 december kan er kunst gekocht worden via www.siaf.sr. Erna zal de website en alle kunst daarop toegankelijk blijven.