41-jarige ‘Freko’ aangehouden voor zware mishandeling en brandstichting

Dit is de 41-jarige Frits S. alias ‘Freko’ die op maandag 28 december door het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) is aangehouden, in de zaak waarbij het verkoolde lichaam van de 54-jarige Prem Kalidien werd aangetroffen in een wooncontainer. Het Korps Politie Suriname heeft vandaag het officieel bericht over deze zaak naar buiten gebracht:

De politie van Paranam deed op 26 december jl. na een melding van zware mishandeling en brandstichting, het Casipora gebied aan. De politie en ook de brandweer die op locatie arriveerden, troffen twee afgebrande containers en een verkoold lichaam in één van die containers, aan.

Uit verklaringen blijkt dat Kalidien, de verdachte F.S. en twee andere werknemers zaten te borrelen. Op een bepaald moment vertrokken de twee andere werknemers met een ponton om andere werkzaamheden te gaan verrichten en lieten Kalidien en F.S. achter.

Een tijd daarna belde Kalidien zijn zoon met de mededeling dat hij door F.S. was gekapt en dat hij zichzelf in zijn wooncontainer in veiligheid had gebracht. Kalidien zei ook dat hij de ingang van de container van binnenuit had gebarricadeerd. Na het videogesprek tussen Kalidien en zijn zoon schakelde deze via het Command Center de politie in.

Dit is over van de wooncontainer die in brand werd gestoken.

Intussen kwamen de twee andere werknemers terug en werden zij door F.S. die nog met een scherp voorwerp te keer ging bedreigd. Uit vrees renden zij weg en zochten hulp bij andere werknemers. Bij terugkeer van de arbeiders stonden twee containers, waaronder die waarin Kalidien zich bevond, in lichter laaie.

Het verkoold lichaam van Prem Kalidien is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen. Het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) heeft op maandag 28 december de verdachte F.S. aangehouden, waarna hij werd voorgeleid en in verzekering is gesteld.

Deze zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten meldt de politie. Het slachtoffer: