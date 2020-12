Opnieuw dode bij steekpartij in Suriname

De derde dodelijke steekpartij in minder dan 24 uur in Suriname: Bij een steekpartij te Kwatta is aan het eind van de middag weer een persoon om het leven gekomen. Het zou gaan om een man die het slachtoffer is geworden van een steekincident aan de Jagdeiweg.

Wat er zich heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Volgens de eerste berichten gaat het om een ruzie tussen twee neven waarbij een het leven op straat heeft gelaten. De verdachte is reeds aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn momenteel ter plaatse bezig met het onderzoek.