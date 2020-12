Man door jongere broer doodgestoken tijdens vechtpartij

Bij een steekpartij in Suriname is vanmiddag één persoon om het leven gekomen. Volgens de eerste berichten gaat het om een man die tijdens een vechtpartij is doodgestoken door zijn jongere broer. Dit gebeurde aan de Deepakweg, een zijstraat van de Vierkinderenweg (foto).

Bij de vechtpartij zou de dader zijn broer met een mes in de borststreek hebben gestoken. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de verdachte reeds is aangehouden en afgevoerd door de politie.

De politie kreeg de melding van het voorval rond 13.00u en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ambulance werd ingeschakeld. Bij aankomst constateerde het ambulancepersoneel dat het slachtoffer het leven reeds had gelaten.

Verschillende diensten van de Surinaamse politie zijn momenteel nog ter plekke bezig met het onderzoek.

