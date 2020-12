Jongeman doodgestoken bij massale vechtpartij te Riverclub

Bij een massale vechtpartij dinsdagavond te Riverclub in Suriname, is een jongeman om het leven gekomen. Familie van het slachtoffer laat aan de redactie van Waterkant.Net weten dat de man genaamd Brian, door een messteek om het leven is gekomen.

Naast het overleden slachtoffer zijn er meerdere gewonden, waarvan een ernstig. De vechtpartij vond rond 20.00u plaats bij de bar annex zwembad van Riverclub. Daar was een groep van circa 30 personen, voornamelijk Guyanezen aanwezig.

Waar de ruzie over ging is niet duidelijk. In verband met het onderzoek zijn een paar mannen door de Surinaamse politie overgebracht naar het bureau.