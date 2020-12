Jongeman (24) bekent dumpen lichaam vermist meisje (16) langs goot

De 24-jarige aangehouden jongeman A.I. heeft bekend dat hij het ontzielde lichaam van de vermiste 16-jarige Shweta Jethoe heeft gedumpt langs een goot aan de Brokaatweg. De verdachte verklaarde dat hij haar had geklapt, waardoor zij viel en kwam te overlijden. Toen hij merkte dat zij niet meer leefde, heeft hij haar lijk gedumpt aan de Brokaatweg.

Het slachtoffer was sinds vrijdag 18 december als vermist opgegeven door haar familie in Suriname, nadat zij uit huis was vertrokken en niet was teruggekeerd. Die plaatste op zondag 20 december al een bericht op Facebook waarin gevraagd werd om naar haar uit te kijken.

Er zijn camerabeelden waarop te zien is dat het meisje in de auto van de jongeman stapt. Vermoedelijk zou hij seksuele handelingen met haar hebben gepleegd. Hij had na zijn aanhouding reeds toegegeven dat hij haar heeft opgehaald. Een familielid van de verdachte heeft hem gebracht naar het politiebureau, nadat de familie van het slachtoffer reeds diverse zaken had uitgezocht.

Het ontzielde lichaam van de het 16-jarige meisje werd op maandag 28 december aangetroffen door een 12-jarige jongen die bezig was bladeren te zoeken voor zijn moeder. Het verkeerde in verre staat van ontbinding. Het lijk is in beslag genomen voor obductie om de exacte doodsoorzaak te weten. De afdeling Kapitale Delicten heeft de zaak in onderzoek.