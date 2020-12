Erle Deira Nieuwe Voorzitter Maf Suriname

De voorzitter van MAF Suriname, Marten Schalkwijk, heeft na 33 jaar het roer overgedragen aan Erle Deira. Schalkwijk heeft 11 jaar als bestuurslid gediend en 22 jaar als voorzitter. Via de MAF, Mission Aviation Fellowship oftewel Surinaamse Zendings Vliegdienst, zijn reeds duizenden levens gered van Inheemsen en Marrons die naar ziekenhuizen in de stad zijn vervoerd. Vanaf het ontstaan van de organisatie is de Medische Zending een bijzondere klant. Ook zijn de poliklinieken in het binnenland van medicamenten en andere benodigdheden voorzien en maakt de MAF polibezoeken van artsen van de Medische Zending mogelijk, omdat de piloot met het vliegtuig op de arts wacht. Het afgelopen jaar was de MAF de enige vliegmaatschappij die bereid was COVID patiënten te vliegen en hiertoe zijn speciale protocollen ontworpen i.s.m. de Medische Zending en werden twee vliegtuigen voor dit vervoer aangepast.

Unieke non-profit vliegorganisatie

De MAF ondersteunt lokale kerken en zendelingen, helpt met Bijbelconferenties en met een Bijbelschool voor Inheemse voorgangers. Daarnaast wordt samengewerkt met lokale gemeenschappen en community organisaties. Slechts een beperkt deel van de vliegdiensten bestaat uit zgn. commerciële vluchten. Deze mix van klanten en specifieke vliegdiensten maakt de MAF tot een unieke vliegorganisatie in Suriname. De MAF heeft diverse vliegvelden in het binnenland helpen aanleggen i.s.m. de lokale bevolking en ook met de Medische Zending.

MAF Suriname is een gezonde organisatie

Bij zijn afscheid gaf de voorzitter, Marten Schalkwijk, aan dat de organisatie door vele ups en downs gegaan is, maar dat zij er steeds bovenop is gekomen. De oude vloot van drie Cessna’s is vervangen door een nieuwe vloot van drie Airvans GA8, die uniek zijn in Suriname en 100 kilo meer kunnen vervoeren dan de Cessna’s. Er zijn genoeg piloten en mechanics. En de organisatie heeft een Air Operator Certificate (AOC oftewel een volwaardige commerciële licentie) en is geautoriseerd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Financieel is de organisatie helemaal gezond. De MAF investeert veel in training en veiligheid en de voorzitter is dankbaar dat er zich sinds 1964 nooit een dodelijk ongeval heeft voorgedaan. Ofschoon MAF Suriname, helemaal zelfstandig is, is er nog steeds goed contact met MAF organisaties in diverse landen. De MAF kent geen aandeelhouders en alle winsten worden dus teruggeploegd in de organisatie en in projecten voor de lokale gemeenschappen. Verder is het bestuur van vrijwilligers de afgelopen jaren aangevuld met goed gekwalificeerde personen, zoals mevr. Thelma Douglas-Pinas, mevr. Inez Huijzen-Sedney en dhr. Asgar Hamid. Samen met de directeur, Andy Bijkerk, is er hard gewerkt om het huidige niveau van de organisatie te bereiken. Voorzitter Schalkwijk gaf aan dat hij een gezonde organisatie achterlaat en deze met een gerust hart overdraagt aan zijn opvolger.

MAF Suriname bestaat sinds 1964 en is een Niet Gouvernementele Organisatie die niet gesubsidieerd wordt door de overheid. De organisatie verdient haar eigen inkomen via het aanbieden van professionele vliegdiensten naar het binnenland. De organisatie heeft een Christelijke grondslag en bestuur en medewerkers worden geïnspireerd om vanuit de liefde voor God ook te werken voor hun naaste. In 1982 werd de organisatie, die oorspronkelijk vanuit de MAF in de Verenigde Staten is opgezet geheel zelfstandig: als stichting Zendings Vliegdienst Suriname. Er kwam een Surinaams bestuur en in dat jaar werd Schalkwijk gevraagd om toe te treden als lid van het bestuur. Na een onderbreking van vier jaar, vanwege zijn promotie in de Verenigde Staten, werd hij in 1994 weer gevraagd als bestuurslid.