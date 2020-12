53-jarige overleden bromfietser vermoedelijk over de kop geslagen

De bromfietser die op 2e kerstdag na een eenzijdig verkeersongeval in het district Commewijne om het leven kwam, is de 53-jarige Brian Chin A Kwie. Hij ramde daarbij eerst een verkeersbord en kwam ter hoogte van de voet van een brug in botsing met het betonnen gedeelte van de brug meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Het ongeval gebeurde op zaterdagavond 26 december aan de Commissaris Thurkowweg. De politie van het bureau Meerzorg kreeg de melding van het Command Center, dat een man tegen het wegmeubilair was gebotst en geen tekenen van leven meer vertoonde.

De wetsdienaren koersten voor onderzoek naar de locatie en troffen daadwerkelijk een man op het wegdek aan (FOTO). Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat de bromfietser over de Commissaris Thurkowweg reed, komende vanuit de richting van Nieuw-Amsterdam gaande naar de richting van Meerzorg.

Nabij de betonnen brug van Lust en Rust die voorzien is van een ijzeren leuning, raakte de bromfietser door tot nog toe onbekende reden van de weg. Brian ramde daarbij eerst een verkeersbord en kwam ter hoogte van de voet van de brug in botsing met het betonnen gedeelte van de brug.

Gelet op het feit dat de bromfiets en de valhelm van de man enkele meters verder werden aangetroffen, bestaat het vermoeden dat de bromfietser over de kop sloeg meldt de Surinaamse politie. Het slachtoffer liep een barstwond op en kwam vermoedelijk door veel bloedverlies ter plaatse te overlijden.

Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Het ontzielde lichaam van Chin A Kwie is na overleg met het Openbaar Ministerie in Suriname afgestaan aan de nabestaanden.