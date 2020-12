Weer een persoon overleden aan gevolgen COVID-19, 35 nieuwe besmettingen

De afgelopen 24 uur is er in Suriname weer een persoon overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Hierdoor is het totaal aantal doden gestegen naar 120. Ook zijn er 35 nieuwe gevallen geregistreerd. Dat blijkt maandagavond na de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het totaal aantal mensen dat sinds de start van de wereldwijde corona pandemie, in Suriname is geregistreerd als besmet is de 6.000 gepasseerd.

De Surinaamse overheid is redelijk tevreden met de gang van zaken met betrekking tot de COVID-19 besmettingen in het land. Hoewel er sprake is van een stijging van een aantal gevallen, is de overheid content met de wijze hoe de stijging plaats vindt. Vandaar dat er besloten is om geen total lockdown in te stellen.