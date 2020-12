Vietnamese visser in Suriname verdronken

De Vietnamese visser Nguyen Xuan Thanh die in een vissersboot woonde, viel in de vroege ochtend van zaterdag 26 december overboord en verdween in de diepte van de Surinamerivier. De boot was aan de Putriweg nabij het vissersbedrijf Ramadhin, aangemeerd.

De politie van het bureau Meerzorg kreeg omstreeks 01.10 uur de melding van het Command Center dat een visser overboord was gevallen en in de diepte was verdwenen.

De wetsdienaren speelden in op de melding en deden de locatie aan. Aldaar werd de kapitein D.v.T. met enkele andere vissers aangetroffen. Nguyen verkeerde volgens D.v.T. niet onder invloed van alcohol en gaf verder aan dat er ook geen sprake is geweest van een misdrijf.

Het ontzielde lichaam van Nguyen Xuan Thanh werd op zondag 27 december door de politie van het bureau Nieuwe Haven opgevist. De wetsdienaren kregen diezelfde dag om 06.53 uur van het Command Center de melding dat er een lijk in de Surinamerivier bij SDSM aan de Saramaccastraat was aangespoeld.

Aan de hand van de beschrijving en de kleding bleek het bij aankomst van de politie te gaan om Nguyen die op 26 december in de Surinamerivier was gevallen en in de diepte was verdwenen.

Het ontzielde lichaam van Nguyen is na afstemming met het Openbaar Ministerie in beslag genomen