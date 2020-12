Tas met groot geldbedrag weggenomen bij frontale aanrijding

Bij de zware, frontale aanrijding op kerstnacht aan de Martin Luther Kingweg, waarna een brandweerman om het leven kwam, is een zwarte tas inhoudende een groot geldbedrag in SRD weggenomen van een van de betrokkenen bij de aanrijding. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachte van de diefstal van de zwarte tas wordt gewerkt, meldt het Korps Politie Suriname.

Volgens het onderzoek van de Surinaamse politie is gebleken dat de bestuurder van de Toyota Wish, de 26-jarige brandweerman Lorenzo Cairo, met een mede inzittende E.O. (23) over de Martin Luther Kingweg reed. Zij kwamen vanuit de richting van Paranam gaande in die van Paramaribo.

De bestuurder van de Toyota Lexus, de 31-jarige autobestuurder R.D kwam vanuit tegenovergestelde richting. Ter hoogte van de Casialaan haalde Lorenzo een file in en kwam vervolgens frontaal in botsing met zijn tegenligger R.D. Beide bestuurders en de mede inzittende E.O. liepen letsels op.

Lorenzo die er erg aan toe was, werd door de 27-jarige R.P. in een ander voertuig voor medische hulp overgebracht naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. R.P. kreeg aan de Martin Luther Kingweg op de brug van de Saramaccadoorsteeg een klapband, waardoor het voertuig tot stilstand kwam. Terwijl de bestuurder R.P. naar hulp zocht om Lorenzo voor medische hulp verder af te voeren naar de SEH, vertoonde Lorenzo geen teken van leven meer. Een arts stelde de dood vast.

De autobestuurder R.D. heeft fracturen aan zijn benen opgelopen en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de SEH van het Academisch Ziekenhuis. Hij is ter observatie in de ziekeninrichting opgenomen, terwijl de mede inzittende E.O. na medische behandeling is heengezonden.

De tas met groot geldbedrag werd weggenomen uit de auto van R.D. aldus de politie.