Overleden politieman Ricky Horb wordt met korpseer begraven

Op dinsdag 29 december vindt de uitvaart plaats van de brigadier van politie Ricky Horb. Hij kwam op maandag 21 december te overlijden op de leeftijd van 46 jaar. Horb was laatstelijk werkzaam op het politiebureau Munder, meldt het Korps Politie Suriname.

De politieman was ziek en had dringend stamceltransplantatie nodig. In Suriname was hij uitbehandeld en konden ze hem niet verder helpen, vandaar dat zijn familie een crowdfunding campagne had opgezet. Met de opbrengst zou hij kunnen afreizen naar Nederland alwaar stamceltransplantatie zou kunnen plaatsvinden in het Maastricht ziekenhuis. Helaas heeft Ricky het niet gered.

De begrafenis vindt dinsdag om 16.00 uur met korpseer plaats op de begraafplaats God’s Wijngaard aan de Leysweg te Paramaribo. Gelegenheid tot het nemen van afscheid is van 13.00 uur – 13.30 uur op de Politie Academie aan de Commewijnestraat gevolgd door een uitvaartdienst.

De stoet vertrekt om 15.00 uur onder begeleiding van de Motor Surveillance Dienst (M.S.D.) naar de Leysweg en ter hoogte van de Mariastraat zal het stoffelijk overschot met Korpseer begeleid worden naar de begraafplaats meldt de Surinaamse politie.