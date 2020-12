Inspecteur wil agenten die hem in bezopen staat filmden aanklagen

De politie-inspecteur, die afgelopen weekend in bezopen staat werd gefilmd, gaat een klacht indienen tegen agenten die deze films volgens hem hebben gemaakt. Dat meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vanmorgen. Volgens de inspecteur is zijn privacy enorm geschonden door deze actie van zijn collega’s.

Hij snapt sowieso niet waarom er gefilmd werd toen hij overgebracht werd naar het politiebureau. Dat wordt ook niet gedaan als gewone dronken burgers naar het bureau worden overgebracht, schrijft Times. De inspecteur was in slaap gevallen in een geparkeerde auto aan de Kwattaweg. De politie die werd gealarmeerd trof een stomdronken inspecteur aan en nam hem mee naar het bureau.

Van het voorval verschenen twee filmpjes online: eentje waarbij de inspecteur in een politieauto wordt geplaatst en een ander filmpje waarin te zien is dat hij in een cel wordt gezet. Met name dat laatste filmpje laat zien dat er door een collega agent gefilmd moet zijn, omdat burgers niet op die plek mogen komen.

In het eerste filmpje wordt ook de naam van de inspecteur ook genoemd, notabene door een agent zelf. De filmpjes gingen flink rond en zijn hieronder te zien.

Het is overigens niet de eerste keer dat de desbetreffende inspecteur met alcohol op, in de fout ging. Vorig jaar zou hij eigendommen van een burger hebben vernietigd toen hij in beschonken staat achter het stuur zat.