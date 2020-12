Gevonden lijk is van 16-jarig vermist meisje, 24-jarige man aangehouden

Het lijk van een jonge vrouw, dat gisteren werd gevonden langs een goot aan de Brokaatstraat in Suriname, is van de 16-jarige Shweta Jethoe. Dat melden diverse Surinaamse media. Het meisje was sinds 18 december als vermist opgegeven door haar familie. De politie heeft een 24-jarige man aangehouden.

Shweta was volgens haar familie sinds vrijdag 18 december vermist. Die plaatste zondag 20 december al een bericht op Facebook waarin gevraagd werd om naar haar uit te kijken. Ze was die vrijdag van huis vertrokken en niet teruggekeerd, aldus de familie.

Volgens de Surinaamse nieuwssite Starnieuws zijn er camerabeelden, waarop te zien is dat het meisje in de auto bij de 24-jarige A.I. instapt. Hij heeft toegegeven dat hij haar heeft opgehaald. Een familielid van de verdachte heeft hem gebracht naar het politiebureau, nadat de familie van het slachtoffer diverse zaken reeds had uitgezocht meldt de nieuwssite.

Het ontzielde lichaam van de 16-jarige werd maandag 28 december aangetroffen door een 12-jarige jongen die bezig was bladeren te zoeken voor zijn moeder. Het verkeerde in verre staat van ontbinding en is in beslag genomen voor obductie.

De afdeling Kapitale Delicten heeft de zaak in onderzoek. De 24-jarige man wordt verdacht van een zedendelict en moord/doodslag.