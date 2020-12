AZP: ‘Rond oud en nieuw alleen naar de SEH komen in zeer dringende gevallen’

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo krijgt elk jaar rond de jaarwisseling een grote toestroom van mensen naar de SEH. Zij doet daarom een dringend beroep op de Surinaamse gemeenschap haar afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) rond de jaarwisseling en vooral op 31 december 2020 en 1 januari 2021 zoveel als mogelijk te vermijden.

Het ziekenhuis in Suriname verzoekt burgers alleen naar de SEH te komen in zeer dringende gevallen. Slachtoffers van ernstige ongevallen en patiënten die bekend zijn met hartklachten of zij die een vermoeden hebben dat er een probleem aan het hart is, kunnen het best wel naar de SEH van het AZP.

Indien u niet urgent hulp nodig heeft verwijst het AZP naar de volgende medische centra:

De Huisartsen Praktijk (HAP) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo

Adres: Abraham Samsonstraat (via de hoofdingang van het AZP)

Alleen in het weekend en tijdens de feestdagen open van 9:00u- 18:00u

Telefoonnummer +5978696890

Joshua Medical Centre (Medicall)

Adres: van Roosmalenstraat

Telefoonnummer: 181