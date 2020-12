Veel verkeersdoden in ‘mofo jari’ maand december

Als er de komende dagen geen dodelijke ongevallen plaats vinden, zal het jaar 2020 afgesloten worden met 70 verkeersdoden. Dat blijkt uit de cijfers van het Korps Politie Suriname. Het totaal lag vóór de maand december onder de 60, maar doordat er in december tot op dit moment 12 doden zijn gevallen is het totaal ineens flink omhoog geschoten.

Door een zware, frontale aanrijding aan de Afobakaweg op 6 december, kwamen 7 mensen om het leven. Op Kerstnacht, donderdag 24 december, kwam een brandweerman om het leven, eveneens bij een frontale aanrijding maar dan op de Martin Luther Kingweg.

Op 1ste kerstdag kwamen 3 jongeren om het leven bij een eenzijdig ongeval veroorzaakt door een dronken bestuurder zonder rijbewijs. En op 2e kerstdag is een bromfietser om het leven gekomen, nadat hij met z’n brom tegen een brug aanreed te Rust en Lust in het district Commewijne.

Vorig jaar waren er 80 verkeersdoden in Suriname. Op social media sporen mensen elkaar aan om extra voorzichtig te zijn tijdens de laatste dagen van december. Volgens velen is het ‘mofo jari’ en is er daarom een grote kans op fatale ongelukken.

Ook de Surinaamse politie spoort weggebruikers aan om voorzichtigheid te betrachten.