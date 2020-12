Overheid: ‘Geen total lockdown in Suriname’

De Surinaamse overheid is redelijk tevreden met de gang van zaken met betrekking tot de COVID-19 besmettingen in het land. Hoewel er sprake is van een stijging van een aantal gevallen, is de overheid content met de wijze hoe de stijging plaats vindt. Vandaar dat er besloten is om geen total lockdown in te stellen.

Dat heeft minister Amar Ramadhin zojuist bekend gemaakt tijdens de COVID-19 persconferentie op maandag 28 december 2020. De maatregelen die nu gelden zullen worden gehandhaafd in ieder geval tot en met zaterdag 2 januari 2021.

De samenleving wordt opgeroepen om zich aan de maatregelen te blijven houden.