Medewerkers RGD-hoofdkantoor besmet met coronavirus; kantoor vandaag gesloten

Enkele medewerkers van het hoofdkantoor van de stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) aan de J.A. Pengelstraat zijn besmet met het coronavirus. Het kantoor is vandaag gesloten voor ontsmetting en is morgen weer open.

Na een aantal dagen van stijging, is het aantal nieuwe COVID-19 gevallen in Suriname sinds de verscherping van de maatregelen zondag voor de tweede achtereenvolgende dag omlaag gegaan. Zondag zijn er 40 nieuwe besmettingen geregistreerd en 23 patiƫnten genezen verklaard. Het aantal actieve cases is nu 397.

Later op de dag wordt er weer een persconferentie belegd, betreffende de huidige COVID-19 situatie en eventuele aanpassing van de geldende maatregelen. De persconferentie staat gepland voor 18.00 uur en zal live te volgen zijn op GOV.TV (kanaal 8.3) en de social media kanalen van de Communicatie Dienst Suriname (CDS).