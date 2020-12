Lockdown overtreder met drugs aangehouden

De politie in Suriname heeft zojuist deze foto vrijgegeven van de 23-jarige J.L. die op 1ste kerstdag aan de Drambrandersgracht werd aangehouden voor het overtreden van de lockdown regels. De man bleek ook nog drugs bij zich te hebben, meldt de Surinaamse politie zojuist.

J.L. die samen met anderen de Lockdown uren overtrad, gooide bij het zien van de politie zijn persoonlijke spullen over een schutting. De handeling van J.L. kwam verdacht over bij de wetsdienaren, waardoor er een onderzoek werd ingesteld.

De wetsdienaren constateerden dat J.L. zijn autosleutel, een telefoon en een verpakking die niet duidelijk zichtbaar was over de schutting had gegooid. In de verpakking zat er een blok hasj. Zowel de verdachte J.L. als de drugs werden overgedragen aan de rechercheurs van de Narcotica Brigade.

De drugs heeft een gewicht van ongeveer 98 gram. Bij de voorgeleiding gaf J.L. aan dat de drugs niet aan hem toebehoort. Hij is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld, aldus de politie.