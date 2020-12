In Suriname is vanmiddag een lijk aangetroffen aan de Brokaatweg. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er vermoedelijk sprake is van een misdrijf. Verschillende eenheden van de Surinaamse politie zijn ter plekke bezig met het onderzoek.

Op de foto die zojuist door een verslaggever van Waterkant.Net is gemaakt, is te zien hoe het stoffelijk overschot wordt afgevoerd. Zodra er meer bekend is wordt dit bericht bijgewerkt.