Dodelijke steekpartij op 1ste kerstdag om vrouw

De steekpartij op 1ste kerstdag, waarbij de 41-jarige Dinesh Chitan (foto) om het leven kwam door messteken, ging om een vrouw. Dat blijkt uit het voorlopig onderzoek van de Surinaamse politie. Daaruit is naar voren gekomen dat de 40-jarige verdachte R.E. een relatie had met een vrouwelijke buurtbewoner. Vermoedelijk viel dit niet in goede aarde bij het slachtoffer, meldt het Korps Politie Suriname zondag.

R.E. liep kort voor het gebeuren voorbij de woning van het slachtoffer. Bij die gelegenheid schold Chitan de voorbij lopende buurman uit, waardoor R.E. de woning van het slachtoffer bekogelde met stenen. Chitan kwam de straat op en ontstond er een vechtpartij tussen de mannen op de kruising van de Gelepesi- en de Andijviestraat.

R.E. die een scherp voorwerp bij zich had, haalde dat tevoorschijn en bracht Chitan enkele steekverwondingen toe op het lichaam. Een andere buurtbewoner trok het scherp voorwerp dat in het lichaam van het slachtoffer vastzat eruit. Na de daad verliet de verdachte R.E. de plek en meldde zich kort daarna bij de politie en werd aangehouden.

Wetsdienaren van het politiebureau Munder en de afdeling Kapitale Delicten deden na de melding van het Command Center de locatie aan voor onderzoek. Bij aankomst werd het lichaam van Chitan, die geen teken van leven meer vertoonde, ter plaatse aangetroffen. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.

Volgens de verdachte werd hij vaker gemolesteerd door het slachtoffer. Het scherp voorwerp werd in beslag genomen door de politie. Het ontzielde lichaam van Chitan is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen, terwijl de verdachte R.E. hangende het onderzoek in verzekering is gesteld.

De afdeling Kapitale Delicten is belast met het onderzoek aldus de politie.