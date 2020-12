Auto vliegt over de kop en belandt in schutting

Opnieuw een zwaar, eenzijdig verkeersongeval in Suriname. De bestuurder van deze auto vloog zondagavond rond 23.00u over de kop en belandde met het voertuig in een schutting van een woonhuis. De ravage was enorm zoals op de foto’s te zien is.

De automobilist reed over de Livornoweg, komende vanuit Beekhuizen en gaande richting de Indira Gandhiweg. Door nog onbekende oorzaak raakte hij met het voertuig van de weg en vloog over de kop.

De auto belandde uiteindelijk in een schutting van een woonhuis. De bestuurder raakte gewond en is per eigen gelegenheid naar de Surinaamse Spoedeisende Hulp (SEH) gegaan.

Hieronder nog een foto van de ravage: