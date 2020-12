Woning van stiefvader die in ziekenhuis ligt leeggehaald door stiefzoon

Een man in Suriname heeft onlangs aangifte gedaan tegen zijn 31-jarige stiefzoon G.C. Deze stiefzoon zou het huis van de aangever leeg hebben gehaald, toen de stiefvader in het ziekenhuis lag meldt de Surinaamse politie vandaag.

De stiefvader E.G. verklaarde dat hij na zijn ontslag uit het ziekenhuis ontdekte, dat zijn ijskast, magnetron, bedden, gasfornuis en gereedschappen uit zijn woning waren verdwenen. Hij deed op woensdag 16 december aangifte van verduistering tegen zijn stiefzoon.

De verdachte werd op zondag 20 december door de politie van het bureau Uitvlugt op zijn woonadres opgespoord en aangehouden. Hij verklaarde dat hij een vriend naar de woning van zijn stiefvader had gebracht en dat die vriend de spullen heeft weggenomen.

De verdachte G.C. is voorgeleid en ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbaar feit. Over wie de vriend is kan G.C. geen informatie aan de politie verschaffen meldt het Korps Politie Suriname.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is stiefzoon G.C. hangende het onderzoek in verzekering gesteld.