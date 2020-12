VIDEO: Automobilist over de kop op Oost-Westverbinding nabij Moengo

Een automobilist is zondag zwaargewond geraakt na een eenzijdig ongeval op de Oost-Westverbinding in Suriname, ter hoogte van Adjoema Bergi, vlakbij Moengo. De man zou rond 18.00u met zijn voertuig over de kop zijn gegaan melden verslaggevers van Radio Busi Kondee aan Waterkant.Net

Hij zat alleen in de auto toen het ongeval gebeurde. Volgens getuigen zou de auto een aantal keer over de kop zijn geslagen. De man kwam niet te overlijden zoals in het filmpje wordt gesuggereerd. Hij is wel zwaargewond geraakt.

De Surinaamse politie was snel ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.

Filmpje: