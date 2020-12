Weer een coronadode en 70 nieuwe besmettingen in Suriname

In Suriname is de afgelopen 24 uur weer één persoon om het leven gekomen na besmetting door het gevreesde coronavirus. Het gaat om een persoon die opgenomen was in het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo. Het aantal overleden personen door COVID-19 is hierdoor gestegen naar 119.

Dat blijkt vrijdagavond, 1ste kerstdag, uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Het afgelopen etmaal zijn ook 70 nieuwe gevallen geregistreerd na 321 testen. Ook nu zijn de meeste gevallen geregistreerd in Paramaribo namelijk 34 en 24 in Wanica.

In Nickerie is vrijdag ook alarm geslagen na 5 nieuwe besmettingen. Er waren al 3 actieve gevallen waardoor het totaal aantal actieve gevallen in het rijstdistrict is gestegen naar 8. Medici maken zich zorgen wat er waren nog nooit zoveel positieve gevallen tegelijk.